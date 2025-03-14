Ukrayna, ABD Görüşmesinde 30 Günlük Ateşkes

UKRAYNA’DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Ukrayna, Suudi Arabistan’da ABD ile gerçekleştirdiği toplantıda Rusya’ya karşı 30 günlük bir ateşkese onay verdi. Bu gelişme ile birlikte, gözler Rusya’nın olası yanıtına çevrildi. Rusya’nın tutumu merak edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

TRUMP’IN GÖRÜŞME DEĞERLENDİRMESİ

Trump, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, “Putin ile dün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu korkunç savaşın sona ermesi için önümüzde büyük bir fırsat var. Binlerce Ukrayna askeri Rus ordusu tarafından sıkıştırılmış durumda. Başkan Putin’den Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim. Ukraynalı askerlerin kurtarılamaması, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş büyüklükte korkunç bir katliama yol açacak” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıntılar geliyor…