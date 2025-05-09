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Ukrayna ABD’yle Ekonomik Anlaşma Yaptı

UKRAYNA-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Ukrayna ile ABD arasındaki ilişkilerde bu kadar ümit verici bir ekonomik anlaşma olmamıştı” diyerek iki ülke arasındaki yeni anlaşmanın önemini vurguladı. Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de dikkat çekti. “Başkan Trump’la güzel bir görüşme yaptık” ifadesini kullanan Zelenskiy, iki ülke arasındaki ilişkilere dair olumlu bir atmosferin oluştuğunu belirtti.

ANLAŞMA VE SAVAŞ GÖRÜŞMELERİ

Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu’nun ABD-Ukrayna ‘ekonomik ortaklık’ anlaşmasını onaylamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. İki lider, savaşın sona erdirilmesine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Zelenskiy, Trump’a cephedeki en son gelişmeler hakkında bilgi vererek, “Ukrayna şu an itibarıyla bile 30 günlük ateşkese hazır” dedi. Rusya’nın bu öneriye olumlu bir yanıt vermesini umduğunu da kaydetti.

HER TÜRLÜ MÜZAKEREYE HAZIRLIK

Zelenskiy, Ukrayna’nın her türlü formatta müzakerelere hazır olduğunu da teyit etti. Ayrıca, iki ülke arasında imzalanan ‘ekonomik ortaklık’ anlaşmasının, “Ukrayna ile ABD arasındaki ilişkilerde hiçbir zaman bu kadar ümit verici bir ekonomik anlaşma olmamıştı” sözleriyle önemini bir kez daha dile getirdi. Bu gelişmeler, Ukrayna’nın uluslararası alanda daha güçlü adımlar atacağına dair umutları artırıyor.

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