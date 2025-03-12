Ukrayna Ateşkese Hazır, Gözler Rusya’da

GÖRÜŞME SONRASI ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD ve Ukrayna heyetlerinin dün Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirdiği görüşmenin sonucunda, Kiev hemen devreye girecek şekilde 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. ABD heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Topun Rusya’da olduğunu” belirtti. Başkan Donald Trump ise, “Bu iş artık Rusya’ya kalmış durumda. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

PUTİN’DEN OPERASYONLARA DEVAM MESAJI

Rusya’nın ateşkes teklifine nasıl yanıt vereceği merakla beklenirken, Devlet Başkanı Vladimir Putin’den operasyonların sürdüğüne dair bir mesaj geldi. Putin, askeri kamuflaj giymiş olarak, Ukrayna’nın elinden geri almak amacıyla operasyonları hızlandırdıkları Kursk bölgesine gitti. Burada bir askeri harekat merkezini ziyaret eden Putin, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’dan brifing aldı. Açıklamasında, “Görevimiz, Kursk bölgesinde bulunan düşmanı mümkün olan en kısa sürede yenmektir. Kursk bölgesi tamamen kurtarılmalı ve devlet sınırı boyunca bir güvenlik bölgesi oluşturmayı düşünmeliyiz” dedi.

KURSK BÖLGESİNDE HIZLI KAYIPLAR VE KAZANÇLAR

Ukrayna’da barışı sağlamayı vadeden Donald Trump’ın ABD başkanlığına seçilmesinden bu yana gündeme gelen Kiev ile muhtemel müzakereler öncesinde, Rusya’nın Kursk bölgesinde kaybettiği alanları hızlı bir şekilde geri aldığı bildiriliyor. Kursk bölgesinde, geçen yıl aralık ve bu yıl ocak ayında 8 yerleşim yerini geri alan Rus ordusu, şubatta ise 5 yerleşim birimini Ukrayna ordusundan kurtardı. Böylece, Ukrayna ordusunun bölgeye girdiği 6 Ağustos’tan bu yana Rus ordusu, 49 yerleşim birimini geri aldı. Son olarak Rus ordusunun, henüz tam kontrolü sağlamasa da Suca şehir merkezine girdiği duyuruldu. Halihazırda, Ukrayna ordusunun kontrolünde 300 kilometrekareden fazla bir alanın kalmadığı ifade ediliyor.

ASKER KAYIPLARI HAKKINDAKİ VERİLER

Rusya Savunma Bakanlığına göre, şu ana kadar Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun 66 bin 810 asker kaybına uğradığı bildiriliyor. Bölgede ayrıca Ukrayna’ya ait 392 tank, 314 piyade muharebe aracı, 275 zırhlı personel taşıyıcı, 2 bin 191 zırhlı araç, 2 bin 411 otomobil, 545 top, ABD yapımı HIMARS ve MLRS dahil 52 çok namlulu roketatar, 26 hava savunma füze sistemi gibi birçok silahın imha edildiği belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Kursk’ta Rusya’nın yaklaşık 15 bin asker kaybettiğini savunsa da, her iki tarafın da açıkladığı asker kayıpları doğrulanmamış durumda.