Ukrayna Barış Görüşmeleri Londra’da Yapılacak

UKRAYNA’DAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİ HABERİ

Kiev, 22 Nisan — Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere, Fransa ve ABD ile barış müzakerelerinin çarşamba günü Londra’da gerçekleştirileceğini açıkladı. Zelenskiy, pazartesi günü sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, “Temsilcilerimiz bu çarşamba Londra’da çalışmalara başlayacak” ifadelerini kullandı.

ATEŞKES VE BARIŞIN TEMELİ

Zelenskiy, “Koşulsuz bir ateşkes sağlayarak gerçek ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için daha önce olduğu gibi mümkün olduğunca yapıcı adımlarla ilerlemeye hazırız” dedi. Ayrıca, koşulsuz bir ateşkesin barışa giden ilk adım olması gerektiğini belirtti. Başbakan Keir Starmer ile gerçekleştirdiği görüşmede, Avrupa güvenlik formatları doğrultusunda ortak çalışma konularını da tartıştıklarını vurguladı.