Ukrayna Başkan Zelenskiy, ABD’de Toplandı

UKRAYNA BAŞKANI AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Amerika Birleşik Devletleri’nde Avrupa’nın üst düzey liderleriyle bir araya geldi. Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesi, Ukrayna’nın Washington’daki Büyükelçiliği’nde Avrupa ülkelerinin liderleriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

TOPLANTIDA GÜNDEM KONUŞULDU

Bu önemli buluşma sırasında, Ukrayna’nın savunma ve güvenlik durumuyla ilgili konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Aynı zamanda, Avrupa ile Amerika’nın iş birliğinin güçlendirilmesi ve Ukrayna’nın Avrupa entegrasyon sürecindeki destekleyici adımlar da masaya yatırıldı.

Trump, Zelenski’ye Hayran Kaldı

Beyaz Saray'daki zirvede, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski takım elbisesiyle dikkat çekti. Trump, Zelenski'yi övüp ardından yanıtını bekledi. Zelenski ise elinden geleni yaptığını ifade etti.
Adıyaman’da Takla Atan Araçta Yaralılar

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a giden bir araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla attı. Bir kişi ağır yaralanırken, dört kişi hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

