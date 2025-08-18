Haberler

Ukrayna Başkanı Zelenskiy, ABD’de Toplandı

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKIY’İN AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞMESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Ukrayna Büyükelçiliği’nde Avrupa’nın çeşitli liderleriyle bir araya geldi. Bu önemli toplantı, Zelenskiy’nin, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde gerçekleşti.

AVRUPALI LİDERLERLE STRATEJİK GÖRÜŞMELER

Zelenskiy’nin bu görüşmede Avrupa’nın siyasi liderleriyle bir araya gelmesi, Ukrayna’nın durumuna dair ortak bir anlayış geliştirmek ve destek sağlamak amacı taşıyor. Görüşmelerin, Ukrayna’ya yönelik uluslararası destek ve işbirliğini artırma noktasında önemli katkılar yapması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Trump, Zelenski’ye Hayran Kaldı

Beyaz Saray'daki zirvede, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski takım elbisesiyle dikkat çekti. Trump, Zelenski'yi övüp ardından yanıtını bekledi. Zelenski ise elinden geleni yaptığını ifade etti.
Adıyaman’da Takla Atan Araçta Yaralılar

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a giden bir araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla attı. Bir kişi ağır yaralanırken, dört kişi hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

