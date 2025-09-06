Ukrayna Başkanı Zelenskiy, Asker Görüşmeleri Yapıyor

UKRAYNA’DA YABANCI ASKERLERİN KONUŞLANDIRILMASI ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde bulunan yabancı askerlere ilişkin Avrupalı ortaklarıyla önemli görüşmeler yürüttüğünü duyurdu. Zelenskiy, bu açıklamayı Ukrayna’nın Ujgorod kentinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptı.

RİSK DURUMU VE KONUŞMALAR

Bir gazetecinin “Ukrayna’da 10 bin yabancı askerin konuşlandırılacağı” iddialarına yönelik sorusuna Zelenskiy, “Rakamdan bahsetmeyeceğim ancak tüm bunları görüştüğümüz önemli. Evet, kesinlikle birlikler halinde değil, binler halinde olacak” yanıtını vererek, durumun hassasiyetine dikkat çekti. Bu açıklama, uluslararası güçlerin Ukrayna’daki varlığına dair soru işaretlerini daha da gündeme getiriyor.