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Ukrayna Başkanından Barış Mesajı Geldi

BARİŞ GÖRÜŞMELERİNE HAZIRLIK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere, Fransa ve ABD ile barış görüşmelerinin çarşamba günü Londra’da gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu önemli toplantı, bölgede devam eden krize dair çözüm yollarını bulmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ATEŞKES VURGUSU

Zelenskiy, pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Koşulsuz bir ateşkesin barışa doğru atılacak ilk adım olması gerektiğini” belirtti. Bu ifadeleriyle, savaşın durdurulması ve kalıcı bir barış sağlanabilmesi için gerekli olan ön koşullara dikkat çekiyor. Barış sürecinin öncelikli hedefi olarak görünmesi, uluslararası ilişkilerde yeni bir toparlanma sinyali veriyor.

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