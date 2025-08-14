Ukrayna, Belgorod’da Araç Vurdu

Ukrayna Ordusu’nun Belgorod’a Saldırısı

Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod şehrinde bir araca insansız hava aracı (İHA) ile yaptığı saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı. Saldırı anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ukrayna, Rus topraklarını hedef alma faaliyetlerine devam ediyor ve bu olay da bunun bir parçası olarak kayıtlara geçti.

Saldırı Anının Paylaşımı

Belgord Valisi Vyacheslav Gladkov, saldırıyı sosyal medya hesabında paylaştı ve 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Bu durum, Ukrayna’nın Rusya’yla olan geriliminde yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Rusya’nın İHA Engelleme Faaliyetleri

Rusya Savunma Bakanlığı ise, çarşamba akşamı ile perşembe sabahı arasında yapılan operasyonlarda 44 Ukrayna İHA’sının engellendiğini bildirdi. Bu teknelerin 7’sinin Kırım, 9’unun Volgograd ve 2’sinin de Belgorod bölgesi üzerinde imha edildiği açıklandı. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki çatışmanın devam ettiğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.