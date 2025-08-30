Ukrayna Büyükelçiliği İddiaları Yalanladı

IRAK’TA UKRAYNA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Irak’taki Ukrayna Büyükelçiliği, Kürdistan Yurtseverler Birliği liderlerine yönelik suikast planlarına dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’nın yurt dışında silahlı gruplara herhangi bir eğitim vermediği vurgulandı. Süleymaniye kentinde güvenlik güçlerinin tutukladığı Halk Cephesi Partisi Başkanı Lahur Şeyh Cengi destekçilerinin, sorgulamalar sırasında Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile IKBY Başkan Yardımcısı Kubat Talabani’ye potansiyel bir suikast düzenlemek için Ukrayna’da eğitim aldıkları iddialarını yalanladı.

BÜYÜKELÇİLİK İDDİALARI REDDETTİ

Ukrayna Büyükelçiliği bugün yaptığı açıklamada, “Ukrayna hiçbir zaman ve hiçbir yerde silahlı gruplara eğitim vermemiştir ve vermeyecektir. Aynı şekilde ülke dışında yasa dışı amaçlarla insansız hava aracı (İHA) üretimi gibi faaliyetlerde de bulunmamıştır” ifadesini kullandı. Açıklamada, bu iddiaların “Asılsız, hiçbir gerçeğe dayanmayan ve Ukrayna’nın ile liderliğinin itibarını zedelemeyi amaçlayan yanıltıcı bilgiler” olarak nitelendirildi. Ayrıca, medya kuruluşları resmi ve güvenilir kaynaklara dayanmaya ve doğrulanmamış söylentileri yaymaktan kaçınmaya davet edildi.

TUTUKLANANLARIN İTİRAFLARI VE SUİKAST PLANI

Süleymaniye’de tutuklanan Halk Cephesi Partisi’nin destekçileri, sorgulama sırasında KYB Başkanı Bafel Talabani ile IKBY Başkan Yardımcısı Kubat Talabani’ye yönelik suikast planladıklarını kabul etti. Tutuklu grup üyeleri, suikastın keskin nişancılar ve kamikaze İHA’lar yardımıyla gerçekleştirileceğini ifade etti. Ayrıca, gerekli cihaz ve kameraların temin edildiği ve teknik bir ekibin Ukrayna’da İHA yapımı üzerine özel eğitim aldığı da belirtildi.