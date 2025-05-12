Ukrayna’da Anne Çocuk Satışı Yaptı

KAN DONDURAN PAZARLIK UKRAYNA’DA GERÇEKLEŞTİ

Ukrayna’nın Dnipro kentinde, 20 yaşındaki ismi açıklanmayan bir genç kadın, kendi işini kurmak amacıyla para bulmaya çalışıyordu. İddiaya göre, para kaynağı bulamayan kadın, 2 yaşındaki çocuğunu yaklaşık 900 bin TL’ye denk gelen 18 bin sterline satma girişiminde bulundu.

POLİS OPERASYONU SUÇ ÜSTÜ YAKALADI

Sosyal medya aracılığıyla anneyle anlaşan bir alıcı, buluşma tarihini ayarladıktan sonra durumu polise bildirdi. Buluşma yerine gelen anne, alıcıya bebeğini verdikten hemen sonra parayı alırken polis baskını gerçekleşti.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Suçüstü yakalanan kadın, polis tarafından kelepçelenirken o anlar kameraya yansıdı. Küçük çocuk ise bir sosyal hizmet görevlisi tarafından koruma altına alındı ve sağlık kontrolüne götürüldü.

8 YIL HAPİS CEZASI ALDI

“Çocuk ticareti” suçlamasıyla dava açılan kadın, sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polis açıklamasına göre, genç kadın çocuğuna bakmak istemediğini ve bu nedenle ondan “kurtulmak” istediğini ifade etti. Alıcının ise daha önceden tanıdığı biri olduğu iddia edildi.