Ukrayna’da Kripto Para Yasa Tasarısı Sunuldu

YENİ YASA TASARISI UKRAYNA’DA KABUL EDİLMESİ BEKLENİYOR

Ukrayna’da milletvekilleri, merkez bankasının ulusal rezervlerine kripto para eklemesine olanak tanıyacak bir yasa tasarısını parlamentoya sundu. 13356 sayılı tasarı, yasalaşması durumunda Ukrayna Merkez Bankası’na (NBU) Bitcoin gibi dijital varlıkları alma yetkisi verecek. Parlamenterler, ülke merkez bankasının devlet rezervlerine dijital varlıkları dahil etmesine olanak tanıyacak yeni bir düzenleme önerdi. Tasarı, Ukrayna Merkez Bankası’nın mevcut altın ve döviz rezervlerine ek olarak Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerini de portföyüne almasını sağlayacak yasal çerçeveyi oluşturuyor. Bu düzenleme, merkez bankasına stratejik rezerv yönetiminde yeni bir araç kazandırıyor.

MERKEZ BANKASI’NIN ÖZERKLİĞİ VE STRATEJİK HEDEFLER

Tasarının detaylarını paylaşan milletvekili Yaroslav Zhelezniak, merkez bankasının bu yetkiyi kullanma konusunda tam özerkliğe sahip olacağını vurguladı. Banka yönetimi, rezervlerinin ne kadarını dijital varlıklara ayıracağına, hangi kripto para birimlerini seçeceğine ve işlemlerin ne zaman gerçekleştirileceğine kendisi karar verebilecek. Zhelezniak, düzenleyici otoritenin bu stratejik kararları alırken tam bağımsızlığının korunacağını ifade etti. Milletvekillerinin kripto rezerv oluşturma girişimleri, ülkenin küresel finansal teknoloji trendlerine uyum sağlamayı hedefliyor.

DİJİTAL VARLIK REZERVLERİNİN FAYDALARI

Zhelezniak, dijital varlık rezervlerinin profesyonel yönetimiyle makroekonomik dengenin güçlendirileceğini ve dijital ekonomi alanında yeni fırsatlar açılacağını aktardı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, El Salvador, İsviçre ve Brezilya gibi ülkelerin de benzer stratejileri desteklediğini hatırlattı. Bu gelişme, Ukrayna’nın savaş dönemindeki finansal sistemini çeşitlendirme ve modernleştirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Tasarının yasalaşması durumunda Ukrayna, merkez bankası seviyesinde kripto varlık rezervine sahip ülkeler arasında yer alacak.