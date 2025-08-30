“Ukrayna’da Suikast: Eski UGS Başkanı Öldürüldü.”

ZELENSKİ’DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Andriy Parubiy’in batıdaki Lviv kentinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv’de gerçekleşen korkunç cinayetin ayrıntılarını az önce bildirdi. Andriy Parubiy öldürüldü.” şeklinde ifadelere yer verdi. Devlet başkanı, cinayetin ardından failin yakalanması için güvenlik güçlerinin yoğun bir şekilde arama faaliyetlerine devam ettiğini de belirtti.

PARUBİY’İN SİYASİ GEÇMİŞİ

Saldırının detayları henüz belirsizliğini korurken, kamuoyunda endişe ve şaşkınlık hâkim. Parubiy, Ukrayna Parlamentosu’nun (Verkhovna Rada) 6., 7., 8. ve 9. dönemlerinde milletvekili olarak yer aldı ve 2016 yılında meclis başkanlığı görevine oturdu. Ülkenin yakın siyasi tarihinde önemli roller oynayan Parubiy, 2013-2014 Onur Devrimi sırasında Kiev’deki Maidan Meydanı direnişinin lideri ve öz savunma birliğinin komutanıydı.

ÖNCEKİ SUİKAST GİRİŞİMİ

2014 yılında, Parubiy bir suikast girişiminden kıl payı kurtulmuştu. O dönem bir Devlet Koruma Dairesi çalışanın, Yanukoviç döneminde gerçekleşmesi planlanan bir saldırı için hazırlıklar yaptığı gün yüzüne çıkmıştı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN BİLGİLER

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirirken, görgü tanıkları saldırganın motosikletle Parubiy’e yaklaşarak ateş açtığını aktardı.