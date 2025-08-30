Ukrayna’da Suikast: Eski ULG Başkanı Öldürüldü

UKRAYNA’DA SİYASİ BİR KAYIP

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Andriy Parubiy’in batıdaki Lviv kentinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Zelenski, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv’de gerçekleşen korkunç cinayetin ayrıntılarını az önce bildirdi. Andriy Parubiy öldürüldü.” ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı, cinayetin ardından failin yakalanması için güvenlik güçlerinin arama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü de belirtti.

PARLAMENTO’DAKİ ROLÜ

Saldırının detayları henüz kesinleşmezken, kamuoyunda büyük bir endişe ve şaşkınlık söz konusu. Parubiy, Ukrayna Parlamentosu’nun (Verkhovna Rada) 6., 7., 8. ve 9. dönemlerinde milletvekilliği yapmış ve 2016 yılında meclis başkanlığı görevini üstlenmişti. Ülkenin yakın siyasi tarihinde önemli roller üstlenen Parubiy, 2013-2014 Onur Devrimi sırasında Kiev’deki Maidan Meydanı direnişinin komutanı ve öz savunma birliğinin lideriydi.

ÖNCEKİ SUİKAST GİRİŞİMİ

2014 yılında Parubiy, bir suikast girişiminden kıl payı kurtulmuştu. O zaman, bir UDO (Devlet Koruma Dairesi) çalışanının, dönemin Cumhurbaşkanı Yanukoviç’e yönelik planlanan saldırı için hazırlandığı tespit edilmişti.

SALDIRGANIN YAKLAŞIMI

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyunu sürekli bilgilendireceklerini aktardı. Görgü tanıkları, saldırganın motosikletle Parubiy’e yaklaşarak ateş ettiğini bildirdi.