Ukrayna’da Suikast: Eski ULG Bşkanı Öldürüldü

ZELENSKİ’DEN AÇIKLAMA

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Andriy Parubiy’in batıdaki Lviv kentinde öldüğünü duyurdu. Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv’de gerçekleşen korkunç cinayetin ayrıntılarını az önce bildirdi. Andriy Parubiy öldürüldü.” şeklinde konuştu. Devlet Başkanı, cinayet sonrası failin yakalanması için güvenlik güçlerinin yoğun bir şekilde arama çalışmalarını devam ettirdiğini de belirtti.

PARUBİY’İN SİYASİ TARİHİ

Saldırının detayları hala belirsiz kalırken, kamuoyunda büyük bir endişe ve şaşkınlık hakim. Parubiy, Ukrayna Parlamentosu’nun (Verkhovna Rada) 6., 7., 8. ve 9. dönemlerinde milletvekili olarak görev yapmış, ayrıca 2016 yılında meclis başkanlığını üstlenmişti. Ülkenin yakın siyasi tarihinde önemli roller oynayan Parubiy, 2013-2014 Onur Devrimi esnasında Kiev’deki Maidan Meydanı direnişinin komutanı ve özsavunma birliğinin lideri olarak da tanınıyor.

SUİKAST GİRİŞİMİNE MARUZ KALMIŞTI

2014 yılında, Parubiy bir suikast girişiminden kıl payı kurtulmuştu. O dönemde bir UDO (Devlet Koruma Dairesi) çalışanının, Yanukoviç döneminde planlanan bir saldırı için hazırlandığı bilgisi ortaya çıkmıştı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN BİLGİLER

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini ifade etti. Görgü tanıkları, saldırganın motosikletle Parubiy’e yakınlaşıp ateş açtığını belirtti.