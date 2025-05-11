Ukrayna’dan Ateşkes Çağrısı Geldi!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Ukrayna ve Rusya arasındaki son gelişmelere dair önemli bir bilgi paylaştı.

Ateşkes Çağrısı

Sybiha, “Rusya ile 30 günlük ateşkese hazırız” ifadesini içeren bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre, Ukrayna hükümeti pazartesi gününden itibaren Rusya ile 30 günlük bir ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu belirtti.

Barış Görüşmelerine Zemin Hazırlama

Bu kararın, Kiev’de düzenlenen ve Almanya, Fransa, Polonya, İngiltere ve Ukrayna liderlerinin katıldığı toplantıda alındığını belirten Sybiha, “Rusya kabul ederse ve etkili bir izleme sağlanırsa, uzun süreli bir ateşkes ve güven artırıcı önlemler barış görüşmelerinin önünü açabilir” değerlendirmesini yaptı. Toplantı sonrası katılımcılar, konuyu görüşmek için ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantı kurdu.

Kremlin’in Tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna’ya 30 günlük ateşkes ilan etme çağrısında bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise, ateşkesin kabul edilmesi halinde Batılı ülkelerden Kiev’e gerçekleştirilen silah teslimatlarının da durdurulması gerektiğini vurguladı.