Ukrayna’dan Net Mesaj: Pes Etmeyeceğiz

UKRAYNA’NIN ASKERİ MÜCADELESİ ÜÇ YILDIR SÜRÜYOR

Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı Andriy Sybiha, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Avrupa’nın modern tarihindeki en büyük askeri saldırılarından birine karşı üç yıldır mücadele ettiğini belirtiyor. Sybiha, Ukrayna’nın, Rusya’nın saldırıları karşısında asla geri adım atmayacağını vurguluyor ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna halkının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in baskısına boyun eğmeyi reddettiğini ifade ediyor. Sybiha, “Hiç kimse Ukrayna’yı pes etmeye zorlayamaz. Var olma hakkımızı sonuna kadar savunacağız” diyerek kararlılıklarını ortaya koyuyor.

SAVAŞIN ÜÇÜNCÜ YILI VE SONUÇLARI

2022 yılının Şubat ayında Rusya’nın geniş çaplı saldırısıyla başlayan savaş üçüncü yılına girerken, Ukrayna mücadelesini sürdürüyor. Savaş, ülke genelinde sert çatışmalara ve milyonlarca insanın göç etmesine neden olurken, binlerce sivil ve asker hayatını kaybetti. Ukrayna, Batı’dan aldığı askeri ve ekonomik yardımlarla savunmasını güçlendirmeye devam ediyor. Öte yandan, Rusya’nın doğu bölgelerindeki saldırıları da sürüyor. Uzmanlar, Ukrayna’nın direncinin ve uluslararası desteğin savaşın seyrini belirleyeceğini ifade ediyor.

ULUSLARARASI DESTEK VE SAVUNMA GÜÇLENİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin bağımsızlığını ve egemenliğini korumak amacıyla savaşmaya devam edeceğini daha önce vurguladı. Zelenskiy, Ukrayna halkının boyun eğmeyeceğini ve direnişin süreceğini dile getirirken, Batılı müttefiklerinden daha fazla askeri destek talep ediyor. Ayrıca, Ukrayna’nın NATO ve Avrupa Birliği üyelik süreçlerinin, savaşın geleceğinde kritik bir rol oynayabileceği değerlendiriliyor. Askeri uzmanlar, Ukrayna’nın Batı’dan aldığı yardımlar sayesinde savunmasını güçlendirmeye devam ettiğini belirtiyor.

Savaşın SEYRİ VE GELECEK

Ancak, Rusya’nın doğu bölgelerinde ilerleme çabaları sürerken, savaşın kısa vadede sona ermesi olası görünmüyor. Taraflar arasındaki müzakereler henüz somut bir sonuca ulaşmadı. Analistler, Ukrayna’nın uluslararası destek almayı sürdürmesi durumunda savaşın seyrinin değişebileceğini ifade ediyor. 2025 yılının, Ukrayna’nın mücadelesi açısından kritik bir dönem olacağı değerlendiriliyor.