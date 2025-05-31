Ukrayna’dan Türkiye’ye Gelen Otobüste Gizli Dolar

YOLCU OTOBÜSÜNDE GİZLENEN DÖVİZ

Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen bir yolcu otobüsünün buzdolabına gizlenen 510 bin dolar, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kaptan Andreevo gümrüğünde yakalandı. Almanya’dan Türkiye’ye yük taşıyan bir tırda ise beyan edilmeyen 100 bin euro tespit edildi. Bulgaristan tarafındaki Kaptan Andreevo gümrük memurları, ülkeden ayrılan bir otobüs ve kamyonda yaptıkları incelemeler sonucunda bu büyük miktarlardaki dövizleri ele geçirdi.

ÖZEL BÖLMEDE GİZLİ DÖVİZ

İlk olayda, Türk vatandaşı tarafından kullanılan Türk plakalı yolcu otobüsü Kaptan Andreevo gümrük noktasına ulaştı. Ukrayna’dan Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye seyahat eden otobüs, yapılan risk analizi sonrası detaylı bir gümrük kontrolüne alındı. Kontrol sırasında, otobüsün arka kapısının yanıdaki buzdolabında özel bir bölmede paketler halinde ABD doları banknotları bulundu. Gizlenen döviz miktarının toplam 510 bin ABD doları olarak belirlendiği öğrenildi.

İkinci olayda ise, Almanya’dan Türkiye’ye yüklü taşıyan Türk plakalı, Türk vatandaşı sürücüsü olan bir tır denetlendi. Tırın yarı römorkunun orta dış kısmında bulunan plastik su tankının içine gizlenmiş 100 bin euro olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı-Svilengrad Bölge Müdürlüğü’nin denetiminde bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.