Ukrayna Devlet Başkanı Z, Ziyareti Yarıda Kesiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine yönelik Rus ordusunun füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği yoğun saldırılar nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyareti yarıda keseceğini duyurdu. Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Rus ordusunun Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine yoğun saldırılar gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Saldırılar sonucunda başkent Kiev’de 9 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Zelenskiy, ülke genelinde ise 80’den fazla kişinin yaralandığını ifade etti. Rusların, balistik füzeler de dahil olmak üzere yaklaşık 70 farklı türde füze ve 150 İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini vurgulayan Zelenskiy, “Maalesef çok fazla yıkım var. Binaların enkazının kaldırılması için kurtarma çalışmaları sürüyor.” şeklinde konuştu.

RESMİ TEMASLAR VE BARIŞ ÇABALARI

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, burada Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya gelecek ve barış yönünde verdiği çabaları kendisine aktaracağını belirtti. Zelenskiy, “Bu ziyaret programının bir kısmını iptal ediyorum ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra derhal Ukrayna’ya döneceğim.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha’nın Güney Afrika’daki temaslarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.