Ukrayna Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul Görüşmesi’ni Destekliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyaretinde başkent Kiev’de bulunuyor. Kiev’deki Özgürlük Meydanı’nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha tarafından karşılanan Fidan, kentteki çeşitli temaslarına başlamış durumda. Bakan Fidan, ayrıca Ukrayna’daki saldırılarda hayatını kaybeden askerler anısına oluşturulan Anma Duvarı’na çiçek bıraktı. Anma töreninin yapıldığı alanda Fidan’ı Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha karşıladı. Daha sonra Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile bir araya gelerek, baş başa bir görüşme gerçekleştirdi ve sonrasında heyetlerarası toplantıya katıldı.

SYBİHA’DAN TEŞEKKÜR

Bakan Fidan ve mevkidaşı Sybiha, sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Sybiha, görüşmelerinde öncelikle barış görüşmelerini, ateşkes ve esir değişimini ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, Fidan’ın henüz Moskova’dan döndüğünü hatırlatarak bazı bilgiler aktardığını ifade etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı, Türkiye’ye özellikle Karadeniz’deki seyri güvenlik konusundaki desteği ve Kırım’ın geri alınması konusunda verdikleri destek için teşekkür etti.

FİDAN: İVMENİN DEVAM ETMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Bakan Fidan, Sybiha’nın ardından yaptığı konuşmada, Ukrayna’ya gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Daha güzel günlerde olmak umuduyla Ukrayna’da bulunduğunu dile getiren Fidan, bugün öğleden sonra Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile de bir araya geleceğini bildirdi. “Savaşta kritik bir yol ayrımına yaklaşıyoruz” diyen Bakan Fidan, “16 Mayıs günü İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerde işaret ettiğim üzere önümüzde iki yol var. Ya bu savaşa göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız” şeklinde konuştu. İstanbul’da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerine değinen Fidan, “Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul’da yakalanan ivmenin devam etmesini istiyoruz” dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelerin diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdığını, ateşkes ve barış için beklentilerin arttığını söyledi.

KALICI BARIŞIN TEK YOLU

Fidan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına tam destek verdiklerini vurgulayarak, “Bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz” diyerek ve Türkiye’nin bu konuda ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, Rusya’nın 2 Haziran tarihinde görüşmelere devam etmek istediğini belirterek, “Müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz” açıklamasını yaptı. Ayrıca, “Kalıcı barışın tek yol olduğu” noktasında da vurgu yaptı.

ZELENSKİ VE ŞMİHAL İLE GÖRÜŞME PROGRAMI

Bakan Fidan’ın Ukrayna ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Başbakan Denis Şmihal ile görüşmesi planlanıyor. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile de bir araya geleceği belirtiliyor. Fidan’ın, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında 16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov dahil olmak üzere üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan’ın ayrıca Kırım Tatarı ve Gagauz Türk toplumlarının temsilcileriyle de görüşmesi planlanıyor.