Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Tykhyi, “Savaş esirleri takas edilecek.” dedi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi, “Heyetler, herkese karşı herkes üzerinde anlaştılar, belli kategorideki savaş esirleri. Bunlar çok ağır yaralı ve ağır hasta olan savaş esirleri. Aynı zamanda 18-25 yaş grubu genç askerler, bu kişilerin evlerinde olması gerekiyor, esaret altında değil. Yine ölen askerlerin iade edilmesi, ki sevdikleri onları alabilsinler. Bunlar bizim için son derece önemli.” diyerek İstabul’daki Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı’nın ardından basın toplantısında önemli bilgileri paylaştı.

TOPLATILARIN GELECEĞİ VE RUSYA’YLA İLETİŞİM

Tykhyi, bir sonraki toplantının zamanına ilişkin soruya yanıt vererek, Rusya tarafının memorandumu toplantı sırasında sunduğunu ve henüz inceleme fırsatı bulamadıklarını açıkladı. “Bundan sonra yapılacak toplantıların eğer liderler toplantısına hazırlık mahiyetinde olursa anlamlı olduğunu düşünüyoruz.” diyen Tykhyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in karar verme aşamasında mutlaka yer alması gerektiğini kaydetti. 11 Mart’tan itibaren geniş kapsamlı bir ateşkes için hazır olduklarını belirten sözcü, “Gerçekten diplomasi oluşturmak istiyorsanız, bir ateşkes ilan etmeniz lazım.” dedi.

ULUSLARARASI HUKUK VE MEŞRU HEDEF

Tykhyi, Rusya ve Ukrayna’nın eşit koşullarda değerlendirilmesinin hatalı olduğunu düşündüğünü ifade ederek, “Ukrayna burada kendini savunuyor. Saldıran taraf ise Rusya.” diye konuştu. “Ukrayna sadece meşru askeri hedefleri hedef gösteriyor ve hedef alıyor.” şeklinde ekleyen Tykhyi, Rusya’nın sivil alanlara yönelik saldırılarını karşılaştırılabilir bulmadıklarını vurguladı. Rusya’nın sunduğu belgelere de dikkat çeken Tykhyi, “Bizim belgemiz çok rasyonel, çok mantıklı, yapılamayacak hiçbir talep yok.” dedi.

BAŞARIYLA SONUÇLANDIRILAN GÖRÜŞMELER

Toplantıların önemine değinen Tykhyi, belirli kategorideki savaş esirlerinin takasını içeren anlaşmanın sağlandığını belirtti. “Bu kategoriler üzerinde durduklarını” aktaran Tykhyi, “Çok ağır hasta ve yaralı savaş esirlerin değişiminin sağlanacağını” ifade etti. Ukrayna devlet başkanının Putin ile her an görüşmeye hazır olduğunu belirten Tykhyi, sorunların çözümünde Rusya’nın tarafında engeller olduğunu kaydetti.

RUSYA’YA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz ise, İstanbul’daki toplantıların “Rusya’nın koşulları değiştirmesi ve belgeleri önden teslim etmemesine rağmen” gerçekleştiğini söyledi. Ateşkesin gelecekteki müzakerelerin temeli olduğunu ifade eden Bevz, “Çünkü ancak silahlar sustuğunda oturup konuşabiliriz.” dedi. Ayrıca Ukraynalı çocukların geri getirilmesi gerektiğini belirterek, “Biz bu çocukların nerede olduğunu biliyoruz.” diyerek detaylı bilgilere sahip olduklarını vurguladı.