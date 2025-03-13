Ukrayna Geçici Ateşkesi Kabul Etmeye Hazır

UKRAYNA’NIN ATEŞKES ELLERİNDE OLDUĞU DUYURULDU

Ukrayna, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde ABD heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası Washington’un önerdiği “30 günlük acil geçici ateşkesi” kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. Salı günü gerçekleşen saatler süren görüşmelerin ardından yayımlanan ortak açıklamada, ateşkesin karşılıklı mutabakatla uzatılabileceği ifade edildi.

AÇIKLAMADA ÖNE ÇIKAN NOKTALAR

Açıklamada, “ABD, Rusya’ya kendilerinden gelecek karşılığın barışa ulaşmanın anahtarı olduğunu iletecek” denildi. Ayrıca, Washington’un “Ukrayna’ya yönelik askıya alınan istihbarat paylaşımını derhal yeniden başlatma ve güvenlik yardımlarına devam etme” kararını aldığı da bildirildi. Görüşmelerde tarafların özellikle ateşkes süresince insani yardım çabalarının önemini vurguladığı kaydedildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing’den bildiriyor.