Ukrayna Hayali Sergisi Antalya’da Açıldı

RESİM SERGİSİ AÇILDI

Ukrayna’da savaş koşullarında yaşayan ve bu sebeple farklı ülkelerde yaşamaya mecbur kalan 215 Ukraynalı çocuğun katılımıyla oluşturulan “Ukrayna Hayalinin Yüzleri” isimli resim sergisi Antalya’da açıldı. Bu sergi, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisinin talimatıyla, Tüm Ukrayna Yurtseverleri Derneği’nin öncülüğünde ve Ukrayna’nın Antalya Konsolosluğu desteğiyle Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde halkın beğenisine sunuldu.

KONSOLUSTAN TEŞEKKÜR

Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, serginin açılışında yaptığı konuşmada, savaş nedeniyle Antalya’da sığınak bulan binlerce Ukraynalı ailenin bu belediyeler sayesinde böyle bir etkinlik gerçekleştirebildiğini vurguladı. Voronin, serginin savaşın politik yönlerini değil, çocukların barış umudunu anlattığını ve savaştan etkilenmiş olanların, annelerine son kez sarılırken yaşadıkları duyguları dile getirdiğini ifade etti. Voronin, “Ukraynalı çocuklar, çiçekler, güneş ve mutlu insanlarla dolu renkli bir Ukrayna çiziyorlar. Savaşın sona erdiği bir geleceğe mektuplar yazıyorlar… ‘Herkes hayatta kalsın. Kimse artık ağlamasın’ diyorlar.” dedi.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ukraynalı çocuklara verdikleri önem için Türkiye’ye teşekkür eden Voronin, Türkiye’nin savaşın başından itibaren Ukraynalı çocukları koruduğunu kaydetti. “Savaşın ilk günlerinde Antalya bölgesine bine yakın çocuk tahliye edildi. Onlar burada 2 sene boyunca sakin bir yaşam sürme imkanı kazandılar.” şeklinde konuştu. Ayrıca, bayram dolayısıyla Alanya bölgesine gelen bir çocuk grubunu karşılamak için hazırlık yaptıklarını da belirtti.

ETKİNLİKLER VE SERGİ

Etkinlikte, Ukraynalı çocuklar ve yetişkinler çeşitli dans gösterileri, müzik performansları ve şiir dinletileri düzenledi. Gösterilerin ardından ziyaretçiler, 22 farklı bölgeden ve 11 çeşitli ülkeden gelen 215 Ukraynalı çocuğun hayallerini yansıtan resimlerle birlikte yazdıkları mesajların yer aldığı sergiyi gezme fırsatı buldu. Sergi, 27 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.