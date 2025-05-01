Ukrayna, Herson’da Pazar Yerini Vurdu: 7 Ölü

UKRAYNA ORDUSUNUN HERSON SALDIRISI

Ukrayna ordusu, Rusya’nın ilhak ettiği Herson bölgesine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda bir kez daha sivilleri hedef aldı. Rusya tarafından Herson’a vali olarak atanmış olan Vladimir Saldo, bu saldırının ağır bir bilanço bıraktığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 7 olarak bildirilirken, en az 20 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldo, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırının sabah saatlerinde Oleshky kentindeki bir pazar yerini hedef aldığını belirtti.

SALDIRIDAN SONRA YAŞANANLAR

Yerel saatle 09.30 civarında meydana gelen ilk saldırının ardından, Ukrayna’nın olay yerine yardıma giden insanları hedef almak amacıyla yeni bir insansız hava aracı (İHA) dalgası gönderdiği öne sürüldü. Saldo, bu durumu ifade ederek, “ilk saldırıdan sonra Ukrayna, yardıma gelenleri vurmak için İHA’lar kullandı,” şeklinde bilgi verdi.

AMBUVANS HEDEF ALINDI

Rus devlet medyasına röportaj veren bir başka yetkili ise, Ukrayna güçlerinin saldırı sonrası bölgeye ulaşan ambulanslara karşı misket bombası kullandığını iddia etti. Misket bombalarının siviller arasında yüksek oranda kayıplara yol açtığı biliniyor ve bu tür silahların kullanımı, uluslararası alanda ciddi tartışmalara yol açıyor. Öte yandan, Ukrayna tarafında bu saldırıya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.