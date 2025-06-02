Ukrayna Heyeti İstanbul’a Geldi. Müzakereler Bugün Başlayacak

Ukrayna heyeti, bugün yapılması planlanan Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereler için İstanbul’a geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna heyetinin İstanbul ulaşımını duyurdu. Rusya-Ukrayna görüşmesinin saat 13.00’te Çırağan Sarayı’nda gerçekleşmesi öngörülüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış görüşmelerine katılmak için belirlediği heyetin başkanlığını Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un üstleneceğini açıklamıştı.

Görüşmelerin Hazırlığı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni tur müzakerelerin 2 Haziran’da İstanbul’da yapılmasını önerdiğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy’nin heyete başkanlık edeceğini bildirdi. Türkiye, tarafları 3 yılın ardından yeniden aynı masada buluşturmayı başardı. Şubat 2022’de başlayan çatışmaların hemen ardından, Rusya ve Ukrayna’nın aynı yıl içinde Antalya ve İstanbul’da buluşmalarını sağlamıştı. Mayıs 2025’te de İstanbul’da Rus ve Ukraynalı heyetleri tekrar bir araya getirmeyi başarmıştı.

Müzakerelerde Öne Çıkan Başlıklar

İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 16 Mayıs’ta gerçekleşen müzakerelerde iki taraf, “1000 kişiye 1000 kişilik” büyük bir esir takasının yapılması ve olası ateşkes konularını masaya yatırmıştı. İki ülke, İstanbul’da varılan esir takasının 25 Mayıs’ta tamamlandığını belirtmişti.