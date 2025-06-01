Ukrayna Heyeti Yarın İstanbul’da Olacak

BARIŞ MASASI YENİDEN İSTANBUL’DA KURULACAK

Türkiye, barış için diplomasinin merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da, Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda esir takası anlaşması ortaya çıkarken, Moskova’da Putin ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’un önemi üzerinde durarak buranın barış görüşmeleri için yeniden kullanılabileceğini ifade etti. Kremlin’den gelen açıklamada ise, 2 Haziran’da görüşmeler için heyetin İstanbul’da olacağı belirtildi.

UKRAYNA HEYETİ İSTANBUL’A GİDECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, İstanbul’daki barış görüşmelerine kendi heyetini göndereceğini duyurdu. Zelensky, “Ukrayna heyeti Rusya ile görüşmeler için yarın İstanbul’da olacak” şeklinde bir açıklama yaptı.

RUS HEYETİ DE YARIN İSTANBUL’DA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin pazartesi günü İstanbul’da olacağını aktardı. Peskov, Ukrayna konusunda önemli müzakerelerin yapılabilmesi için bu görüşmelerin sonuç vermesi gerektiğini söyledi. “Rus müzakere heyeti, İstanbul’a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar.” ifadesini kullandı.

BAKAN FİDAN: İSTANBUL’DA GÖRÜŞMELER TAÇLANDIRILMALI

Son günlerde Ukrayna ziyareti gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, “Sayın Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelensky’nin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.