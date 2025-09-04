Ukrayna İçin 31 Ülke Toplanıyor

TOPLANTI PARİS’TE GERÇEKLEŞİYOR

Fransa’nın başkenti Paris’te, Ukrayna’nın güvenliği konusunda 31 ülkenin yer aldığı ‘Gönüllüler Koalisyonu’ toplantısı yapılıyor. Bu toplantıda, Ukrayna ile Rusya arasında muhtemel bir ateşkesin ardından Kiev’e sunulacak güvenlik garantileri üzerinde durulacak.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILIYOR

Toplantıya katılan önemli isimler arasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Finlandiya Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hollanda ve Avusturya başbakanları yer alıyor. Bu üst düzey katılım, toplantının önemini artırıyor.