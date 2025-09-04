Haberler

Ukrayna İçin 31 Ülke Toplanıyor

Fransa’nın başkenti Paris’te, Ukrayna’nın güvenliği konusunda 31 ülkenin yer aldığı ‘Gönüllüler Koalisyonu’ toplantısı yapılıyor. Bu toplantıda, Ukrayna ile Rusya arasında muhtemel bir ateşkesin ardından Kiev’e sunulacak güvenlik garantileri üzerinde durulacak.

Toplantıya katılan önemli isimler arasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Finlandiya Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hollanda ve Avusturya başbakanları yer alıyor. Bu üst düzey katılım, toplantının önemini artırıyor.

Kayseri’de Cami Tuvaletinde Bıçaklama

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir cami tuvaletinde bıçaklama sonucu F.P. ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Saldırgan yakalandı.
Kütahya’da İki Araç Çarpıştı, Yaralı Var

Tavşanlı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

