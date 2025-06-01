Ukrayna İHA’ları Rus Askeri Havaalanlarına Saldırdı

UKRAYNA’DAN RUSYA’YA İHA SALDIRILARI

Rusya’nın Murmansk, Ryazan, İrkutsk ve İvanovo bölgelerinde askeri havaalanlarına Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildiriliyor. Murmansk Bölge Valisi Andrey Çibis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik İHA saldırısının gerçekleştiğini belirterek, “Hava savunma sistemleri, güvenlik güçleri ve Acil Durum Bakanlığı yetkilileri çalışıyor.” şeklinde konuştu. Çibis, bu süreçte sakin kalınması çağrısında bulundu ve sosyal medyada saldırılarla ilgili fotoğraf ve görüntü paylaşılmamasını rica etti.

AÇIKLAMALAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, bölgedeki bir askeri birliğe yönelik saldırıyı doğrulayan bir video paylaştı ve kamikaze dronların havalandığını, yoğun dumanların yükseldiğini belirtti. Kobzev, İHA’ların sayısının henüz belirlenmediğini ifade ederek, güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini ve burada acil durum karargahının kurulduğunu aktardı. Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov ise, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çocuk Bayramı’nda Ukrayna’nın bölgeye saldırı düzenlediğine dikkat çekerek, ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığını, düşen İHA’ların hasara neden olduğunu ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

SALDIRILARA DAİR GÖRÜNTÜLER VE İDDİALAR

Ukrayna kaynaklı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Ukrayna ordusunun Rusya’ya karşı büyük çaplı bir İHA operasyonu gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Bu saldırılarda A-50 erken uyarı uçakları, Tu-95 ve Tu-22M3 bombardıman uçakları da dahil olmak üzere 40’tan fazla Rus uçağının hasar aldığı iddia ediliyor. Ayrıca, bazı bombardıman uçaklarına yönelik saldırıların gerçekleştirilmesine dair Ukrayna kaynaklı görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Saldırının Murmansk, Ryazan, İrkutsk ve İvanovo bölgelerindeki Rus hava üslerine yönelik olduğu ileri sürülüyor.