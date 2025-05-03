Ukrayna İki Rus Uçağını Vurdu

UKRAYNA ORDUSUNDAN ÖNEMLİ BAŞARILAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirdiği operasyonla iki Rus savaş uçağını vurduğunu duyurdu. Zelenskiy, gece yaptığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşında meydana gelen önemli gelişmeleri paylaştı. Ukrayna ordusunun, Rusya’nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım’da son gün içinde iki savaş uçağına saldırdığını belirten Zelenskiy, “Askeri depolar da yok edildi.” ifadesini dile getirdi.

ATEŞKES İÇİN HAZIRLIK ÇAĞRISI

Zelenskiy, Rusya’nın ateşkese hazır olması durumunda kısa süre içerisinde 30 günlük bir ateşkes sağlama konusunda destek vereceklerini aktardı. Ancak, Rusya’nın ülkesine yönelik her gün yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, cephe hattında da sert çatışmaların sürdüğünü bildirdi. Zelenskiy, Rusya’nın savaşı uzatmayı hedeflediğini savunarak bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların hazırlandığını duyurdu.