Ukrayna ile Türkiye Görüşmesi Gerçekleşti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ve son derece kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisine ve tüm Türkiye’ye, devletimizin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdikleri ilkesel destek için şahsen teşekkür ettim” dedi.

GÖRÜŞMELERDE ZİRVE İHTİMALİ GÖRÜŞÜLDÜ

Zelenskiy, İstanbul’da Ukrayna ile Rusya heyetlerinin yaptığı görüşmeyi ele aldıklarını belirterek, “O toplantının önemli bir kazanımı esir takasıydı, ancak ne yazık ki tek somut sonuç da bu oldu. Barışa ilerleyebilmek için bir ateşkes gereklidir. Öldürmeler sona ermeli. İstanbul’da bir sonraki toplantının ihtimalini ve Ukrayna’nın hangi şartlarda bu toplantıya katılmaya hazır olacağını ele aldık. Bu toplantının boş ve içeriği olmayan bir buluşma olamayacağı ve olmaması gerektiği konusunda hemfikiriz. Ayrıca, Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri liderlerinin katılımıyla dört taraflı bir zirvenin düzenlenme ihtimalini de görüştük” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN ZİRVESİ VE DİPLOMASİ GÖRÜŞMELERİ

Zelenskiy, Türkiye’nin Ukrayna – Güneydoğu Avrupa Zirvesi’ne katılımını değerlendirdiklerini de dile getirdi. “Gerekli sonuçlara ulaşabilecek adımlar ve fikirler için minnettarım” dedi. Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kiev’de gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren Zelenskiy, “Bugün, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın Ukrayna’yı ziyareti sırasında diplomasiyi, mevcut olan tüm gerçek fırsatları ve oluşturulması gerekenleri ele aldık. Ayrıca ABD’li senatörler Graham ve Blumenthal ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Ukrayna’ya verdikleri destek, diplomasiye olan bağlılıkları ve duruma ahlaki bir netlik kazandırma çabaları için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

RUSYA’NIN SORUMLULUĞU VURGULANDI

Zelenskiy, savaşı başlatanın Rusya olduğunu vurgulayarak, “Öldürmeleri ve yaşamların yok edilmesini durdurması gereken de Rusya’dır. Bu gerçeğin medyada, Kongre’de ve dünyanın etkili tüm mercilerinde açıkça dile getirilmesi çok önemlidir. Eğer Rusya ültimatom diliyle konuşmaya devam ederse, savaşı sürdürme tehdidiyle dünyayı şantaj yoluyla zorlamaya çalışırsa, güçlü bir yanıt almalıdır. Bu yanıt ABD’den, Avrupa’dan ve barış isteyen, ateşkese ve diplomasiye destek verdiğini açıklamış olan herkesten gelmelidir” şeklinde belirtti.