Ukrayna, Kırım Köprüsü’ne Saldırdı!

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Kırım’ı Rusya’ya bağlayan Kırım Köprüsü’ne yönelik yeni bir özel operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu sefer su altından yapılan saldırının sonucunda köprünün “kullanılamaz hale geldiği” bildirildi. SBU, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Ukrayna Güvenlik Servisi yeni ve benzersiz bir özel operasyon gerçekleştirdi ve Kırım Köprüsü’nü üçüncü kez vurdu – bu kez su altından! Operasyon birkaç ay sürdü.” şeklinde ifadeler kullandı.

SALDIRININ ETKİSİ

Patlayıcıların, bin 100 kilogram TNT’ye eşdeğer bir etkiye sahip olduğu ve köprünün destek yapılarında ağır hasar meydana geldiği kaydedildi. Bu saldırı, geçtiğimiz pazar günü Rusya’nın nükleer capasiteli stratejik bombardıman uçaklarının hedef alındığı geniş kapsamlı insansız hava aracı (İHA) operasyonunun hemen ardından gerçekleştirilmiş oldu.

KIRIM KÖPRÜSÜ’NÜN KRİTİK ROLÜ

Ukrayna Güvenlik Servisi, Kırım Köprüsü’nü üçüncü kez hedef aldıklarını belirterek, patlama anına ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Rusya’dan yapılan bir açıklamada ise köprüdeki trafiklerin geçici olarak durdurulduğu bilgisi verildi. 19 kilometre uzunluğundaki Kırım Köprüsü, Rusya’nın ana karası ile Kırım yarımadası arasında bağlantı sağlayan tek yol olması sebebiyle son derece kritik bir öneme sahip. Köprü üzerinde hem otoyol hem de demiryolu bulunuyor.