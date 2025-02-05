Ukrayna, Lazer Silahı Geliştirdiğini Açıkladı

SAVAŞ SAHASINDA LAZER SİLAHLARI KULLANILIYOR

Ukrayna, Rusya ile süregelen çatışmalarda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İnsansız Sistemler Komutanı Vadim Suharevski’nin yaptığı açıklamalara göre, lazer silahlarını aktif olarak kullanıyor. Kyiv Post’ta yer alan haberlere göre, Suharevski daha önce Ukrayna’nın yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilen bir lazer silahı geliştirdiğini belirtti ve bu alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu.

TRYZUB SILAHININ GELİŞİMİ DEVAM EDİYOR

Suharevski, “Tryzub” adlı lazer silahının mevcut durumu hakkında da bilgi verdi. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü söyleyen Suharevski, bu silahın İran yapımı Şahid İHA’larıyla etkin bir şekilde mücadele etmeyi hedeflediğini ifade etti. Böylece, Ukrayna’nın savunma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.