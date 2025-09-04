Haberler

Ukrayna Lideri, Türkiye’ye Şükranlarını Bildirdi

UKRAYNA DEVLET BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa’da gerçekleşen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın paylaşımlarını alıntılayarak Türkiye’ye teşekkür etti. Cevdet Yılmaz, bugün Paris’teki toplantıya çevrim içi katılım gösterdi.

DİPLOMATİK ÇABALAR VURGULANDI

Toplantıda, Ukrayna’nın barışına ulaşmak amacıyla diplomatik çabaların önemine dikkat çekildi. Türkiye’nin bu süreçteki öncü rolü ise özel olarak belirtildi ve diyalog ile diplomasi çağrısı yapıldı. Zelenskiy, sosyal medya üzerinden bu paylaşıma yanıt vererek Türkiye’ye olan destekleri için teşekkürlerini ifade etti.

Yabancıların Hakları İçin Protokol İmzalandı

Türkiye Barolar Birliği ve Göç İdaresi Başkanlığı, yabancıların haklarını korumak için işbirliği protokolü imzaladı. Bu adımla, yabancılar hukuku alanındaki standartların artırılması hedefleniyor.
Erzurum’da Trafik Kazasında Kavga Yaşandı

Erzurum'da trafik kazası sonrası sürücüler ve akrabaları arasında sopalı ve yumruklu kargaşa çıktı; üç kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü.

