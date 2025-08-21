Haberler

Ukrayna Lideri Zelenski, Görüşme Şartını Belirtti

GÖRÜŞME ŞARTLARI AÇIKLANDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya lideri Vladimir Putin ile yan yana gelmek için belirlediği şartları dile getirdi. Zelenski, “Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse Putin ile bir araya gelebilirim” dedi.

GÖRÜŞME YERİ OLARAK ÜLKELER BELİRTİLDİ

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya’da olabileceğini ifade etti. “Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin’le görüşme mümkün” sözleriyle bu konudaki niyetini dile getirdi.

Sivas’ta Akıllı Kümes Kapısı Sistemi

Sivas'ta Ahmet Özdemir, tavuklarının korunması için hurdadan malzemelerle akıllı bir kümes kapısı sistemi tasarladı. Sistem, otomatik işlevsellik ve hava durumu izleme özellikleri sunuyor.
Zelenskiy, Görüşme İçin Ülkeler Belirtti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya ile görüşmelerin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da gerçekleşebileceğini belirtti ve güvenlik garantilerinin 7-10 gün içinde netleşmesini umduğunu vurguladı.

