Ukrayna Lideri Zelenski, Görüşme Şartını Belirtti

GÖRÜŞME ŞARTLARI AÇIKLANDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya lideri Vladimir Putin ile yan yana gelmek için belirlediği şartları dile getirdi. Zelenski, “Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse Putin ile bir araya gelebilirim” dedi.

GÖRÜŞME YERİ OLARAK ÜLKELER BELİRTİLDİ

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya’da olabileceğini ifade etti. “Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin’le görüşme mümkün” sözleriyle bu konudaki niyetini dile getirdi.