Ukrayna Lideri Zelenskiy, NATO’ya vurgu yaptı

UKRAYNA VE NATO ARASINDA GÜVENLİK GARANTİLERİ GÖRÜŞMELERİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Türkiye, ‘Ukrayna için denizdeki güvenlik garantilerinin bir parçası olmak istiyoruz. Bu konuda profesyoneliz, Karadeniz’de nasıl yardımcı olacağımızı biliyoruz. Özellikle bu konuya odaklanacağız, oradaki varlığımız en üst düzeyde olacak'” ifadelerini kullandı. Her iki lider, görüşmeleri sonrasında Ukrayna’nın güvenlik ihtiyaçlarını ele aldıkları bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Zelenskiy, Rutte’ye bağımsızlık günü öncesindeki ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, “Görüşmelerimizde Ukrayna’ya daha fazla güvenlik sağlayacak adımları konuştuk” dedi. Ayrıca, ABD’nin Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerinin bir parçası olmaya hazır olduğunu açıklamasının kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

HEDEF, NATO’NUN 5’NCİ MADDESİNE BENZER GARANTİLER

Zelenskiy, “Genel hedefimiz, ortaklarla yaptığımız diyalogda ‘5’nci madde benzeri garantiler’ olarak ifade ettiğimiz NATO Antlaşması’nın 5’nci maddesine benzer garantilerdir. Bunlar gerçekten etkili güvenlik garantileridir. Ulaşmamız gereken sonuç budur” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, görüşmenin diğer bir önemli başlığının silah tedariki olduğunu belirtirken, Avrupa’dan sağlanan destekle Ukrayna’ya yapılacak ABD menşeili silah tedarik programının verimli olduğunu ifade etti. “Ukrayna’nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi” (PURL) programını da gündeme getirerek Rutte’ye teşekkür etti.

RUSYA’NIN TOPLANTILARI ENGELLEME ÇABALARI

Zelenskiy, Rusya’nın liderler düzeyindeki görüşmeleri engellemeye çalıştığını belirterek, “Savaşın bitirilmesi, liderler düzeyinde çözülmeli ama Rusların toplantıyı engellemek için her şeyi yaptığını görüyoruz. Ukrayna, Rusya’nın aksine liderler arası herhangi bir görüşmeden korkmuyor” dedi. Rusya’nın diplomasiye zorlanması gerektiğine dikkat çeken Zelenskiy, “Eğer Rusya bu savaşı diplomatik bir şekilde çözmeyi kabul etmezse, güçlü yaptırımlar uygulanmalı” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Rusya’nın bu toplantılardan daha fazla kaçmaması için her şey yapılmalı ve ABD’den güçlü sinyaller alıyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK GARANTİLERİNE KATKISI

Ukraynalı lider, çeşitli ülkelerin Ukrayna’ya güvenlik garantisi verebileceğini, ancak hangi ülkelerin bu konuda sahada olabileceğini belirlemenin henüz erken olduğunu ifade etti. Türkiye’nin güvenlik konusundaki rolüne de dikkat çekerek, “Türkiye geçtiğimiz toplantıda, ‘Ukrayna için denizdeki güvenlik garantilerinin bir parçası olmak istiyoruz’ dedi. Altyapı oluşturulup yazılı hale geldiğinde kimin nasıl yardımcı olabileceğini anlayacağız” dedi.

RUSYA’NIN SAVAŞI SÜRÜTMESİ KEŞİF ZİRVESİ ETKİSİ

Zelenskiy, önündeki görüşmelerden ümitli olmadığını, Rusya’nın durumunu değiştirmek istemediğini belirtti. “Rusya, savaşın bitmesini istemiyor, bu ültimatomları kullanarak süreci uzatmaya çalışıyor” açıklamasında bulundu. ABD ile gerçekleştirilen toplantının Avrupa’nın birlikteliğini gösterdiğini vurgulayan Zelenskiy, “En büyük ülkeler, bir günde Ukrayna’nın etrafında toplandı. Bu, dünyanın büyük ülkelerinin birleştiğinin bir göstergesidir” diye konuştu.

ABD’DEN GÜVENLİK GARANTİLERİ VE NATO’NUN ROLÜ

Zelenskiy, ABD’nin güvenlik garantilerine katılacak olmasını bir başarı olarak değerlendirirken, “Durumun nereye varacağını bilmiyorum ama bu, önceki dönemlerden çok daha iyi” dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise, “NATO, Ukrayna’nın yanında olmaya devam ediyor. Bir ay içinde Ukrayna’ya 1,5 milyar dolarlık hava savunması sağladık” ifadelerini kullandı. Ayrıca, güvenlik garantilerinin nihai hedefinin Ukrayna’nın gelecekteki güvenliğini sağlamak olduğunu ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ VE SONUÇLARI

Rusya ve Ukrayna arasında 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen barış müzakerelerinin 3’üncü ve son turu İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda yapıldı. Bu görüşme esnasında iki ülke asker ve sivil esirlerin takasına yönelik anlaşmalara varmıştı.