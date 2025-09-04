Ukrayna, NATO Toprağında Silah Fabrikası Açıyor

DANİMARKA’DA YENİ UKRAYNA SİLAH FABRİKASI AÇILIYOR

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lud Poulsen, ülkede yeni bir Ukrayna silah fabrikasının kurulacağını açıkladı. Bu durum, Kiev ve müttefikleri arasında silahlanma konusunda yeni bir işbirliği alanının başlangıcını sembolize ediyor. Poulsen, Ukrayna şirketi Fire Point’in Danimarka’nın güneyindeki Vojens kentinde, burada ayrıca bir hava üssünün bulunduğunu belirtti. Bu üs, F-16 savaş uçaklarını da barındırıyor.

İLK KEZ BİR NATO ÜLKESİNDE FAALİYET GÖSTERECEK

Poulsen, bu girişimi, Ukrayna’nın güvenlik mücadelesine “yardım eli” olarak tanımladı. Bu, bir Ukrayna savunma şirketinin faaliyetlerini ilk defa bir NATO ülkesine taşıma örneği olarak dikkat çekiyor. Fire Point, savaş uçağı drone’ları ve 1.150 kg savaş başlığı taşıyan Flamingo FP-5 füzeleri gibi seyir füzeleri üretiyor. Danimarka’daki fabrikanın, esas itibarıyla füze yakıtı üretimine odaklanacağı aktarılıyor. Fabrikanın aralık ayına kadar açılması planlanıyor.

KREMLİN’DEN GELEBİLECEK TEHDİTLER

Poulsen, bu işbirliğini, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin katılımıyla düzenlenen Kuzey ve Baltık ülkeleri liderleri toplantısında duyurdu. Kremlin’in bu duruma “sabotaj ve casusluk” ile karşılık verebileceğini kabul eden Poulsen, “tehdidin elbette arttığını” vurguladı. Ukrayna, Rusya’yla süren savaş sırasında gelişen savunma ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Temmuz ayında Kiev, altı ay içinde ekipman ihtiyacının yüzde 50’sini karşılamayı planlayan yerli silah üretimini artırma stratejisini açıklamıştı.