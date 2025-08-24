Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü Kutlandı

UKRAYNA’NIN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ ANMA ETKİNLİĞİ

Karadağ’ın Cetinje kentinde, Ukrayna’nın 34. Bağımsızlık Günü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Ukrayna’nın Podgoritsa Büyükelçiliği ile Karadağ’daki Ukrayna Birliği işbirliğinde düzenlendi. Kalabalık bir katılımcı grubu, 34 metre uzunluğundaki Ukrayna bayrağıyla birlikte kent sokaklarında yürüyüş yaptı.

DAYANIŞMA MESAJLARI VERİLDİ

Etkinliğe katılanlar, Ukrayna’yla dayanışma mesajları sundu. Etkinlikte, Ukrayna ve Karadağ’ın milli marşları seslendirildi ve süren savaşta yaşamını yitirenler anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Bu etkinlik, iki ülke arasındaki bağları ve dayanışmayı pekiştiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.