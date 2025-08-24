Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü Kutlandı

Haberler

UKRAYNA’NIN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ ANMA ETKİNLİĞİ

Karadağ’ın Cetinje kentinde, Ukrayna’nın 34. Bağımsızlık Günü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Ukrayna’nın Podgoritsa Büyükelçiliği ile Karadağ’daki Ukrayna Birliği işbirliğinde düzenlendi. Kalabalık bir katılımcı grubu, 34 metre uzunluğundaki Ukrayna bayrağıyla birlikte kent sokaklarında yürüyüş yaptı.

Etkinliğe katılanlar, Ukrayna’yla dayanışma mesajları sundu. Etkinlikte, Ukrayna ve Karadağ’ın milli marşları seslendirildi ve süren savaşta yaşamını yitirenler anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Bu etkinlik, iki ülke arasındaki bağları ve dayanışmayı pekiştiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Malkara’da Araç Takla Attı, Yaralı

Malkara'da bir otomobil refüje çarparak takla attı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yolcusu yaralandı. Soruşturma başlatıldı.
Malatya’da Traktör Devrildi, İki Yaralı

Malatya'nın Dursunlu Mahallesi'nde bir traktör devrildi, kazada sürücü ve yolcusu yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

