Ukrayna’nın Donetsk Bölgesi Sürekli Hedefte. Putin, Kontrol için Savaşı Dondurmaya Hazır. Donetsk’in Yüzde 70’i Rusya’da. Dobropillia’da Gönüllüler, İnsanları Kurtarıyor. Yaralılar, Hızla Hastaneye Taşınıyor. Savaşın Neden Olduğu Yıkım Büyük

PUTİN’İN HEDEFLERİ VE DONETSK’İN DURUMU

Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesi, uzun zamandır Moskova’nın hedefleri arasında yer alıyor. Vladimir Putin’in, bölgenin tam kontrolü karşılığında savaşın dondurulmasına hazır olduğunu duyurması dikkat çekiyor. Rusya, Donetsk’in yaklaşık yüzde 70’ini elinde bulunduruyor ve neredeyse komşu Luhansk’ın tamamını kontrol ediyor. Bölgedeki ilerleme, yavaş fakat istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

CEPHE HATTINDA İNSANİ YARDIM ÇABALARI

Ben, iki insani yardım gönüllüsüyle birlikte, Rus mevzilerine yalnızca 8 km uzaklıktaki cephe hattındaki Dobropillia kasabasına doğru yola çıkıyorum. Gönüllülerin görevi, hasta, yaşlı ve çocukları daha güvenli bölgelere ulaştırmak. İlk başta her şey beklenildiği gibi gidiyor. Zırhlı bir araçla kasabaya dalıyoruz. Yolun üzeri, Rus insansız hava araçlarından korumak için yüksek yeşil ağlarla örtülmüş. Bu, sabahın ikinci seferi ve sokaklar çoğunlukla boş. Geri kalan az sayıdaki sakin, yalnızca ihtiyaçlarını almak için evlerinden çıkıyor. Rus saldırıları her gün devam ediyor ve kasaba adeta terk edilmiş gibi görünüyor.

TAHLİYE SEFERLERİ VE DİRENİŞ

Son beş günde, 31 yaşındaki Alman Laarz ile 19 yaşındaki Ukraynalı Varia, Universal Aid Ukraine isimli yardım kuruluşu için birçok tahliye seferi yapmış. Bir hafta önce, küçük Rus asker grupları kasabanın çevresindeki savunmayı geçmişti. Bu durum, Ukrayna’nın en güçlü savunma hatlarından biri olan “kale kuşağının” çökme endişesini doğurmuştu. Bölgeye takviye asker gönderilmiş ve Ukraynalı yetkililer, durumun yeniden kontrol altına alındığını duyurmuş. Ancak Dobropillia’daki birçok insan için gitme zamanı gelmiş durumda.

DUYGUSAL ANLAR VE GÖRÜŞLER

Tahliye ekibi kasabaya vardığında, 56 yaşındaki Vitalii Kalinichenko apartmanının kapısında, elinde bir çanta bekliyor. “Tüm pencerelerim patladı, bakın ikinci kattaki hepsi uçup gitti. Geride tek ben kaldım” diye anlatıyor. Kalinichenko, birkaç gece önce bir insansız hava aracının pencerelerini paramparça ettiğini söylüyor. Daha sonra Dobropillia’dan ayrılırken, Anton’un annesi geride kaldı. “Masaya oturup bu çatışmayı barışçıl bir şekilde çözmemiz gerek. Kansız, kurbansız” diyor. Ancak Varia, “Putin’e ya da Rusya’ya asla güvenemeyiz” diyerek, anlaşmanın bir çözüm getirmeyeceğini belirtiyor.

DONBAS’IN GELECEĞİ

Bölgede durum tehlikeli bir hâl alıyor. Başkan Volodimir Zelenski, Rusya’nın kalan kısmı tamamen ele geçirmenin en az dört yıl süreceğini öngörüyor. Ancak Batı’dan yeni silahlar veya destek olmadan Ukrayna’nın burada toprak geri alması zor görünüyor. Donetsk’in bu kısmı, Ukrayna savunması için kritik önem taşıyor. Kaybedilmesi durumunda, komşu Harkiv ve Zaporijya bölgeleri daha büyük bir tehdit altına girecek.

SAVAŞ VE YARALILAR

Gece karanlığında yakındaki bir sahra hastanesine gidiyorum. İnsansız hava araçlarının hareketliliği devam ediyor ve yaralılar ancak gece vakti güvenli bir şekilde taşınabiliyor. Rusya’nın kayıpları daha yüksek, belki üç katı ya da daha fazla. Fakat bu kayıpları telafi etme kapasitesi de büyük. Yaralıların hepsi, Rusya’nın kısmen kuşattığı Pokrovsk’taki çatışmalardan geliyor. Bu şehir, Donetsk’in savunmasında kritik bir öneme sahip. Gelişen savaşta, yaralılar ve ölüler günden güne artıyor. Doktor Üsteğmen Dima, yaralılar arasında koştururken, “Topraklarımızı, insanlarımızı geri istiyoruz ve Rusya’nın yaptıkları için cezalandırılması gerek” diyor.

DONBAS’IN GELECEĞİ VE SAVAŞIN BEDELİ

O öğleden sonra Dobropillia’dan çıkıken mısır ve ayçiçeği tarlalarının arasında yükseltilmiş hendekler ve tank engelleyici piramitler beliriyor. Rusya’nın, Dobropillia çevresindeki gedikleri değerlendirmek için bekleyen 100 binden fazla askeri olduğu düşünülüyor. Ukrayna topraklarına kazılan tahkimatlar, Donetsk’teki kötüleşen durumu gözler önüne seriyor. Bölgenin geri kalan kısmı diplomasiyle verilebilir. Ama o güne kadar Ukrayna, her karış için savaşmaya kararlı.