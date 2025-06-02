Ukrayna’nın Görüşmeleri İnsani Sonuçlar Elde Ediyor

YENİ GÖRÜŞMELERDE İVME KAZANILDI

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, “(Rusya- Ukrayna görüşmeleri) Görüşmelerimizi somut insani bazı sonuçlar elde edebilecek bir noktaya getirdik.” dedi. Ukrayna heyeti üyeleri, Türkiye’nin İstanbul şehrinde gerçekleştirdiği Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı’nın ardından basın toplantısında bir araya geldi. Kyslytsya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den İstanbul’da yapıcı bir şekilde konsültasyonu sürdürme talimatı aldıklarını ve Rusya tarafıyla kendi görüşlerini paylaştıklarını belirtti.

RUSYA’DAN BEKLENEN CEVAP GELMEDİ

Kyslytsya, Rusya’dan yazılı biçimde sundukları tekliflere hala cevap istediklerini ifade etti. “Bu çerçevede Rusya Federasyonu’ndan henüz bir cevap alamadık. Biz Rusya Federasyonu’nun tekliflerini göremedik, toplantıda bize sundular çünkü. Dolayısıyla bunlara bir reaksiyon göstermemiz söz konusu değil.” dedi. Bunun yanı sıra, “Rusya tarafı bu teklifleri değerlendirmemiz gerektiğini ifade etti ve bunu önerdi. Yine de bu konudaki görüşmelerimizi somut, insani bazı sonuçlar elde edebilecek noktaya getirdik.” şeklinde konuştu.

KOŞULSUZ ATEŞKES TALEBİ REDDEDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump daha önce koşulsuz ateşkes teklifi sunduğunu ve kendilerinin de bu teklifi karşı tarafa ilettiğini dile getiren Kyslytsya, “Rusya tarafı, koşulsuz ateşkes nosyonunu reddediyor.” ifadesini kullandı. Kyslytsya, “Rusya heyetinin bir önceki toplantıda ABD heyeti mevcudiyetinin olasılığını reddettiğini” söyleyerek, “Aslında bu çok üzücü bir durum. Çünkü ABD’nin çok önemli bir rolü var. ABD önemli bir güvenlik sağlayıcısı.” şeklinde konuştu.

AVRUPA’DA GÜVENLİK İÇİN ABD GEREKİYOR

Kyslytsya, ABD ve Avrupalı ortakların sürece dahil olmaması durumunda Avrupa’da uzun vadeli güvenlikten söz etmenin mümkün olmadığını belirtti. Olası bir ateşkes veya barış anlaşmasını denetleyebilecek bir tarafın gerekli olduğunu vurgulayan Kyslytsya, bu rol için ABD’nin uygun bir aktör olduğunu kaydetti.

ESİR DEĞİŞİMİ İLERLEME KAYDEDİYOR

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadym Skibitsky, “Geçtiğimiz sefer bazı esir değişimine ilişkin konuları netleştirmiştik. Şu an itibarıyla yeni bir ilerleme kaydettik ve bu da ‘herkese karşı herkes’ formülü.” dedi. Serbest bırakılacak insanlara dair kategoriler ve esir değişimiyle ilgili belirli mühletler belirlediklerini aktaran Skibitsky, esir değişimi konusunda zorlu bir çalışma yapılması ve kişilerin teyit edilmesi gerektiğine dikkat çekti. “Hiç kimseyi kaybetmeme için çabaları sürdürdüğünü” ifade etti. (Sürecek)