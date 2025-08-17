Ukrayna’nın Güvenliği İçin AB Hazır

UKRAYNA VE AB İLİŞKİLERİ ÜZERİNE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenleyen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri üzerinde herhangi bir sınırlama olamaz. Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde AB de üzerine düşeni yapmaya hazırdır” şeklinde açıklamalarda bulundu. Brüksel’de gerçekleşen basın toplantısı, Zelenskiy’in Gönüllüler Koalisyonu üyeleri ile yapacağı görüntülü konferans öncesinde yapıldı. Von der Leyen, Rusya tarafından Ukrayna sınırlarının güç kullanarak değiştirilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade ederek, yeni bir yaptırım paketinin önümüzdeki ay içerisinde açıklanmasının beklendiğini duyurdu.

GÜVENLİK GARANTİLERİ VE UKRAYNA’NIN TEKİN HAKKI

Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma ihtiyacına dikkat çeken von der Leyen, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri üzerinde, ister başka ülkelerle iş birliği, ister üçüncü ülkelerden alınacak destek olsun herhangi bir sınırlama olamaz” dedi. Aynı zamanda güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç olduğunu vurguladı. “Daha önce sık sık söylediğim gibi, Ukrayna potansiyel işgalciler için yutulamaz bir çelik kirpiye dönüşmelidir” ifadeleriyle güvenliğin önemini yineledi.

YAPTIRIMLAR VE EKONOMİK BASKI

Von der Leyen, “Ukrayna’daki kan dökülmesi devam ettikçe, Avrupa da Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürmeye devam edecektir” diyerek bugüne kadar 18 yaptırım paketi kabul ettiklerini ve 19’uncu paketin hazırlıklarına devam ettiklerini belirtti. Yaptırımların etkili olduğunu bildiklerini söyleyen von der Leyen, “Rusya’nın dondurulmuş varlıklarını şu anda Ukrayna yararına kullanmaya başladık” açıklamasında bulundu. Ayrıca, yarın Beyaz Saray’da yapılacak üçlü toplantıda bu konuların ele alınacağını ifade etti.

ATESKES VE MÜZAKERELER ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Basın toplantısının soru cevap bölümünde von der Leyen, Trump’ın müzakereler için ateşkese ihtiyaç duyulmadığı yönündeki açıklamalarına karşılık, önemli olanın “ateşkesi bir terim olarak görmek değil, ölümlerin durması” olduğunu belirtti. Üçlü toplantının önemine değinen von der Leyen, “Bence burada önemli olan konu net bir takvimin olması” dedi. Zelenskiy de söz alarak Avrupa’nın tutumunun önemine dikkat çekti ve müzakereler konusundaki zorunluluğu vurguladı.

TOPRAK DEĞİŞİMİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Zelenskiy, Ukrayna Anayasası’nın toprak vermeye izin vermediğini ve bu konunun Ukrayna ile Rusya liderleri arasında masaya yatırılması gerektiğini belirtti. “Şimdiye kadar Rusya bu üçlü görüşmeye dair bir işaret vermedi. Eğer Rusya bu görüşmeyi reddederse, yeni yaptırımlar gelmeli” dedi. Ayrıca, Ukrayna’nın AB üyeliğini güvenlik garantileri açısından bir parça olarak gördüklerini söyleyen Zelenskiy, müzakerelerin mevcut cephe hattından başlaması gerektiğini ifade etti.

KALICI BARIŞ İÇİN ADIMLAR ATILMALI

Zelenskiy, Trump’ın ateşkes önerisini değerlendirdi ve bunu desteklediklerini vurguladı. “Adil ve kalıcı bir barış için doğru ve yerinde adımlara ihtiyacımız var” diyen Zelenskiy, savaşın sadece ara vermekle değil, kalıcı bir barış ile nihayetlenmesi gerektiğini ifade etti. Savaşın sona ermesi için gerçek müzakerelere ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.