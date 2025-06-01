Ukrayna’nın Operasyonu Uzun Menzilli Oldu

UKRAYNA’DAN RUS ASKERİ HEDEFLERE OPERASYON

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirilen Rusya’nın askeri havaalanlarına yönelik saldırılar için “En uzun menzilli operasyonumuz” değerlendirmesini yaptı. Zelenskiy, Telegram hesabında yaptığı paylaşımda, SBU Başkanı Vasil Malyuk ile bir araya gelerek gerçekleştirilen saldırılar hakkında bilgi aldığını ifade etti. SBU’nun gerçekleştirdiği operasyonları değerlendirirken, “Kesinlikle mükemmel bir sonuç. Ukrayna’nın bağımsız bir sonucu.” şeklinde konuştu.

UZUN BİR HAZIRLIK SÜRECİ

Saldırının yaklaşık 1,5 yıllık bir hazırlık süresinden sonra gerçekleştirildiğine dikkat çeken Zelenskiy, “Planlanmasının başlangıcından etkili bir şekilde uygulanmasına kadar 1 yıl, 6 ay, 9 gün geçti. En uzun menzilli operasyonumuz.” dedi. Ayrıca, SBU’nun operasyonuyla ilgili kamuoyuna gereken bilgilerin açıklanması yönünde talimat verdiğini belirterek, “Operasyonu hazırlayan insanlarımız zamanında Rus topraklarından çekildi.” ifadesinde bulundu. Zaruri olmadıkça her detayı açıklayamayacaklarını dile getiren Zelenskiy, “Bunlar kesinlikle Ukrayna’nın, tarih ders kitaplarında yer alacak eylemleridir.” şeklinde görüş belirtti. Ukrayna’nın kendini savunduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Rusya bu savaşı başlattı, Rusya sona erdirmeli.” şeklinde konuştu.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın gerçekleştirdiği saldırılardan sonra bazı uçakların alev aldığını bildirdi. Bakanlık, Ukrayna’nın Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV insansız hava araçları ile saldırı düzenlediğini açıkladı. “Bugün Kiev rejimi, Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV İHA’larla terör saldırıları düzenledi.” ifadesi kullanıldı.

UKRAYNA’DAN STRATEJİK HEDEF VURUMLARI

Ukrayna, Rusya’nın stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34’ünü vurduğunu öne sürdü. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın askeri havaalanlarına yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda “Pavutini” (Örümcek Ağı) adını verdikleri bir özel operasyon yürütüldüğü ifade edildi. Ayrıca, Rusya’nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verildiği tahmin ediliyor.