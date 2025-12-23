Ukrayna Ordusu Donetsk’ten Siversk’ten Geri Çekildi

ukrayna-ordusu-donetsk-ten-siversk-ten-geri-cekildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donetsk bölgesinde süregelen şiddetli çatışmalar neticesinde Ukrayna ordusunun Siversk kentinden geri çekildiğini duyurdu. Geri çekilme kararının, askerlerin can güvenliği ve askeri kaynakların muhafazası amacıyla alındığı kaydedildi.

RUS BASKISI KESİNTİSİZ SÜRDÜ

Açıklamada, Rus ordusunun sayısal olarak üstünlük sağladığı ve küçük taarruz gruplarıyla, özellikle kötü hava koşullarında bile baskıyı devam ettirdiği bilgisi verildi. Bu durumun, geri çekilme kararında belirleyici bir etken olduğu ifade edildi.

UKRAYNA: “SALDIRILAR VE TEDBİRLER SÜRÜYOR”

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, geri çekilmeye rağmen şehir çevresindeki Rus unsurlarına yönelik saldırıların sürdüğünü ve çekilme süresince karşı tarafa ağır kayıplar verdirildiğini öne sürdü. Ayrıca, Rus birliklerinin lojistik hatlarının sınırlanması ile cephede daha fazla ilerlemenin engellenmesi için gereken tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

SIVERSK’İN STRATEJİK ÖNEMİ

Savaş öncesinde yaklaşık 10 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğu belirtilen Siversk, Donetsk bölgesinin savunmasında kritik bir konumda yer alıyor. Kentin, Ukrayna’nın “kale kuşağı” olarak adlandırılan savunma hattının kuzeyinde bulunan Sloviansk kentine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunduğu biliniyor.

