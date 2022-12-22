Ukrayna: Rus ordusu 100 binden fazla asker kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’daki savaşta 100 bin 400 askerini kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, savaşın başladığı 24 Şubat’tan bugüne kadar toplam 100 bin 400 Rus asker öldüğü, son 24 saatte de Rus ordusundan 660 asker etkisiz hale getirildi.

Rus ordusuna ait 283 uçak, 267 helikopter, 3 bin 3 tank, 5 bin 981 zırhlı araç, bin 978 top, 413 roketatar ve 212 hava savunma sistemi Ukrayna tarafından imha edildi.

Rus ordusuna ait 4 bin 615 araç, 16 gemi ve hafif sürat teknesi ile bin 693 insansız hava aracının imha edildiği aktarılan açıklamada, Rus ordusunun fırlattığı 653 seyir füzesinin de Ukrayna savunma güçlerince düşürüldüğü bilgisi verildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 21 Eylül’de Ukrayna’daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.