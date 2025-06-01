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Ukrayna Rus Uçaklarını Vurdu

UKRAYNA GÜVENLİK SERVİSİ’NİN RUS HAVA ÜSLERİNE SALDIRISI

Ukrayna’nın Rusya’nın iç bölgelerinde bulunan hava üslerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar dikkat çekiyor. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya’ın hava üslerindeki “40’tan fazla” Rus bombardıman uçağını hedef aldı.

DÜŞMAN UÇAKLARI YANIYOR

SBU’ya yakın bir kaynak, yaptığı açıklamada, “Düşmanın stratejik bombardıman uçakları Rusya’da topluca yanıyor. Bu, SBU’nun özel bir operasyonunun sonucudur. Şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Federasyonu’nun iç hatlarında düşman bombardıman uçaklarını imha etmeye yönelik büyük çaplı bir özel operasyon yürütüyor” dedi.

SALDIRILARIN DETAYLARI

Yine SBU’ya bağlı bir kaynak, Ukrayna şehirlerini bombalayan uçaklar üzerinde insansız hava araçlarının (İHA) pratik yaptığını belirtti ve “Şu anda A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40’tan fazla uçağın vurulduğu biliniyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rusya’nın İrkutsk Bölge Valisi Igor Kobzev, Sredny köyündeki bir askeri birliğe düzenlenen İHA saldırısını doğruladı ancak detaylarıyla ilgili bilgi vermedi.

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