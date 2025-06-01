Ukrayna, Rus Uçaklarını Vurduğunu Duyurdu

UKRAYNA’DAN AÇIKLAMA

Ukrayna, Rusya’nın hava üslerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 40’tan fazla uçağın vurulduğunu bildirdi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya’ya ait 40’tan fazla stratejik bombardıman uçağının hedef alındığını ve bu uçakların büyük oranda imha edildiğini ifade etti.

ÖZEL OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ukrayna’nın, Rusya’nın bombardıman uçaklarını imha etmeye yönelik ‘büyük çaplı özel operasyon’ düzenlediği belirtildi. Bu özel operasyonun amacı, düşman hava gücünü zayıflatmak ve hava sahasındaki kontrolü sağlamak olarak ifade ediliyor.