Ukrayna-Rusya Ateşkes Görüşüldü

UKRAYNA-RUSYA ATEŞKESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Antalya’da gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında bir ateşkes sağlanması ve önemli olan kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabaları değerlendirdi. Edinilen bilgilere göre, bu buluşma NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde gerçekleşti.

TÜRKİYE’DEN DESTEK MESAJI

Görüşmede, Bakan Fidan Türkiye’nin, Ukrayna’da barışa ulaşılması için arabuluculuk yapma ve müzakerelere ev sahipliği dahil olmak üzere her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Bu durum, Türkiye’nin bölgede barışa katkı sağlama kararlılığını ortaya koyuyor.

ZELENSKIY’İN ZİYARET HAZIRLIĞI

Toplantıda ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Türkiye’ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin hazırlıkları da masaya yatırıldı. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor.