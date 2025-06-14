Ukrayna-Rusya Esir Değişimi Gerçekleşti

ESİR DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİ

Ukrayna ve Rusya, perşembe günü ağır hasta ve ağır yaralı savaş tutuklularını kapsayan esir değişiminin ikinci aşamasını gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, serbest bırakılanların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar ve Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı’ndan askerlerin bulunduğunu duyurdu.

GENİŞ KAPSAMLI ESİR DEĞİŞİMİNİN PARÇASI

Pazartesi günü başlayan geniş kapsamlı esir değişiminin bu takası, geçen hafta İstanbul’da Ukrayna ile Rusya arasında varılan anlaşma çerçevesinde hayata geçiriliyor. Bu değişim, iki ülke arasında devam eden çatışmaların ardından oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.