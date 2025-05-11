Ukrayna, Rusya İle Ateşkese Hazır

ATEŞKES AÇIKLAMALARI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, 11 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Rusya ile 30 günlük “tam ve koşulsuz” bir ateşkes için hazır olduklarını ifade etti. Sybiha, cumartesi günü İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya destek amacıyla başladığı “Gönüllüler Koalisyonu” liderleriyle yaptığı toplantının ardından sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Bakan, kalıcı bir ateşkesin barış müzakerelerine zemin hazırlayabileceğini belirtti.

KOALİSYON TOPLANTISI

Aynı gün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, koalisyon liderleri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer aldı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın sağladığı verilere göre, beş lider, ABD Başkanı Donald Trump ile barış çabalarına ilişkin “verimli” olarak nitelendirilen bir telefon görüşmesi yaparak gelecekteki adımları değerlendiriyor.