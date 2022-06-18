Ukrayna: Rusya ile müzakereler başlayabilir

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin yeniden başlayabileceğini söyledi.

İki ülke arasındaki savaş devam ederken müzakere için bir umut doğdu. Ukrayna tarafından Mayıs ayında müzakerelerin askıya alındığı duyurmuştu. Ukrayna müzakere heyeti başkanı David Arakhamia, tarih vererek görüşmelerin yeniden başlayabileceğini duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat’tan beri devam ediyor. Savaşın sona ermesi için birçok kez çeşitli ülkelerde bir araya gelen Rusya-Ukrayna heyetleri uzun süredir müzakere görüşmelerine ara verdi.

AĞUSTOS AYININ SONUNU İŞARET ETTİ

Ukrayna heyetinin başkanı David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere görüşmelerinin Ağustos ayının sonlarına doğru yeniden başlayabileceğini belirterek, “Açık kaynaklardan gördükleri için planlarımızı Ruslarla paylaşmak istemiyoruz ama belli alanlarda karşı taarruza geçeceğimizi düşünüyorum” dedi.

“İSTANBUL’DA ÖNERİLERİNE BENZERİ BİR ANLAŞMA DÜŞÜNEBİLİRİZ”

Rus birliklerinin 24 Şubat’tan önceki konumlarına dönmeleri durumunda Rusya ile asgari bir anlaşma yapılabileceğini ifade eden Arakhamia, “İstanbul’da önerilene benzer bir siyasi anlaşma düşünebiliriz. Örneğin Kırım meselesine birkaç yıl değinmeyecektik. Bunu askeri olarak değil, diplomatik olarak yapardık” dedi.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak tarafından Mayıs ayında yapılan açıklamada, Rusya ile müzakere görüşmelerinin askıya alındığı duyurulmuştu. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, iki ülke arasındaki müzakere görüşmelerinin Rusya’nın durumundan dolayı gerçekleşmediğini açıklamıştı.