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Ukrayna: Rusya’nın Hava Saldırısı Başladı

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RUS ORDUSU YOĞUN HAVA SALDIRILARI BAŞLATTI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun ülke genelindeki birçok şehre karşı en yoğun hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini duyurdu. Sybiha, X hesabında yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun sabah saatlerinde Ukrayna’daki şehirleri hedef alan yoğun hava saldırılarına giriştiğini aktardı.

RUSYA’YA AİT İHA VE FÜZELER HEDEFTE

Sybiha, “Rusya, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle barışçıl şehirlere, uyuyan sivillere ve kritik altyapılara yönelik en yoğun hava saldırılarından birini başlattı” şeklinde ifade kullandı. Ayrıca, Rus saldırısının kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefondan arayanlara bir yanıt olduğunu savunan Sybiha, “Barışa, yatıştırma yoluyla değil güç yoluyla ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.

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